أكد مذيع قناة العربية الإعلامي خالد مدخلي، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يبهرك بوطنيته وثقافته وقدرته على استشراف المستقبل وحرصه على نقل هذه البلد.

خالد مدخلي: الأمير #محمد_بن_سلمان يبهرك بوطنيته وثقافته وقدرته على استشراف المستقبل وحرصه على نقل هذه البلد #ذات_خالد_مدخلي @khalid76@SamiAlJaber pic.twitter.com/LyIRdsSY2d

— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 4, 2022

في سياق آخر، قال مدخلي خلال حواره إلى برنامج ذات المذاع على قناة السعودية: أن تكون مقدم أخبار يعني أن تكون مرافقًا لأخبار محزنة تنعكس على شخصيتك، متابعًا: “يمكن أني أخطأت في ردة فعلي ولكنّي لست ندمان على طريقة طرح الأسئلة”.

كما كشف الإعلامي عن خطأ طبي غيّر مجرى حياته وتسبب في رفضه عند مقابلته الأولى للوظيفة.

خطأ طبي:

وأكد مدخلي: “الخطأ الطبي أو الإعاقة التي حدثت عندي في الطرف الأيمن (شلل الأطفال)، غيّر في تحركات والدي ومستقبل العائلة”.

وأشار: “لم أشعر به في كل مراحل دراستي، وفي جميع مراحل حياتي كنت إنسانًا طبيعيًّا، وكنت ألعب كرة في مركزي الدفاع والهجوم وأيضًا حارس مرمى”.

ولفت خالد مدخلي: “لم أكن أشعر بالاختلاف عن أصدقائي وإخواني وأخواتي، وتألمت من هذا الشعور عندما بدأت الخطوة الأولى في مستقبلي وخاصة بعد المرحلة الجامعية”.

تخرج بامتياز:

وأوضح: “تخرجت بتقدير امتياز، وبدأت بعدها التقديم على وظائف، وعندما دخلت للمقابلة الشخصية فوجئت بموقف أن الشخص الذي يجري معي المقابلة رفض عمل المقابلة بشكل مباشر وعندما سألته عن سبب الرفض، قال: إنه لو عمل معي المقابلة لم يستطع إكمال الإجراءات لأن إجراء المقابلة معي مخالفة للنظام”.