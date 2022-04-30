أعلن محمد الخريجي، رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية، عن تعيين خالد وليد الخضير في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

انضمام الخضير:

وقال الخريجي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت: “امتدادًا لخططنا في التوسع إقليميًّا وعالميًّا؛ نفخر باستقطاب أفضل الطاقات القيادية الوطنية ومن ضمنهم خالد وليد الخضير لينضم إلى كوكبة من الكفاءات القيادية في مجال الإعلام والإعلان التي تفخر بها مجموعة المهندس القابضة.

خبرة عملية واسعة:

ويتمتع الخضير بخبرات عملية واسعة تمتد إلى 15 عامًا، حيث شغل مؤخرًا الرئيس التنفيذي لإثراء تجربة العميل في بنك الرياض، كما شغل عدة مناصب في مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي للقيادات الشابة وعضو مجلس إدارة شركة لوريال الفرنسية في مجال التنمية المستدامة إضافة إلى قيادته لجنة البنوك الإعلامية.

وخالد الخضير حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة سبنت ماربز بكندا في تخصص التجارة، إضافة إلى ثلاثة تخصصات في التسويق وعلم النفس والموارد البشرية، ولديه شهادات عليا من جامعة هارفرد في السياسة العامة.