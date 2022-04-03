زف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل خبرًا سارًا لجماهير الاتحاد حول آخر تطورات قضية فهد المولد والمنشطات.

وصلتني أخبار إيجابية عن موضوع #فهد_المولد و بإذن الله نشوفه مع باقي الابطال في كأس العالم 💚🇸🇦

— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) April 3, 2022

أخبار إيجابية

وغرد المريسل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “وصلتني أخبار إيجابية عن موضوع فهد المولد وبإذن الله نشوفه مع باقي الأبطال في كأس العالم”.

إيقاف اللاعب مؤقتًا

وذكر برنامج ” أكشن مع وليد” في وقت سابق أن المولد تم إيقافه مؤقتًا لحين تحديد موعد جلسة الاستماع للاعب، كما أشار سلطان الغشيان مقدم البرنامج، أن اللاعب قد يتم إيقافه 4 سنوات إذا ثبت تعمده الحصول على المنشطات.

وأضاف الغشيان أنه توجد طريقتان لإثبات براءة المولد وهما” أولًا أن يطلب اللاعب فتح عينة ثانية وإذا جاءت سلبية تثبت براءته فورًا، ثانيًا إثبات أن العقار المحظور دخل جسمه عن دون قصد أو عدم وجود تعمد في إدخال المادة له وهذه تحتاج لفحص دقيق وإجراءات دقيقة حتى إثبات ذلك، وعند الإثبات يصبح اللاعب بريئًا”.