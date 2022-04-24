أوضح الخبير الاقتصادي عبدالله الربدي أفضل وقت للشراء والبيع والمعاملة الرابحة في سوق الأسهم.

أسرار سوق الأسهم..

الخبير الاقتصادي عبدالله الربدي: هذا أفضل وقت للشراء.. وهذا أفضل وقت للبيع @almodifer#عبدالله_الربدي_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/mWCgRqbDXI

— الليوان (@almodifershow) April 23, 2022

دائمًا هناك وقت للشراء:

وقال الربدي خلال استضافته في برنامج الليوان على قناة “روتانا خليجية”: “دائمًا هناك وقت للشراء، ولكن الأفضل هو وقت الأزمات والتخفيضات، مثل اللي دخل السوبر ماركت ولقي كل الأصناف عليها تخفيض 50% وهو يبيها”.

وأضاف: “عندما يكون الناس كلها طامعة والسوق يواصل الارتفاع بشكل كبير وبصورة متوالية، يصبح هذا أفضل وقت للبيع”.