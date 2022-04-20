كشف مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير بندر بن مشاري، عن الخدمات الجديدة التي سيتم تدشينها في منصة أبشر.

منها تجديد جواز السفر والهوية الوطنية..

الأمير د. بندر بن مشاري يكشف عن أحدث الخدمات التي سوف يتم تدشينها عبر منصة #ابشر قريباً @almodifer#أبشر_في_ليوان_المديفر ⠀ pic.twitter.com/suDV29G9GY

— الليوان (@almodifershow) April 19, 2022

وقال بندر بن مشاري خلال لقائه إلى برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية إنه في الربع الثالث من العام الجاري سيتم تدشين خدمة تجديد الجواز الإلكتروني، بحيث يمكن تجديد الجواز بدون الحضور إلى مديرية الجوازات.

تجديد الهوية الوطنية:

وأضاف أنه خلال شهر سيتم تحويل خدمة تجديد الهوية الوطنية من مرحلة الاختبار إلى مرحلة التطبيق الشامل، مؤكدًا أن جميع الخدمات الأساسية في “أبشر أفراد” ستبقى مجانًا.

ولفت إلى تطوير خدمة إرسال الصورة الهوية الوطنية من البيت دون إلزام الحضور، حتى يكون المواطن راضيًا عن صورته على أن تكون مطابقة للشروط.

زرع شريحة في الجسم:

في سياق متصل، أكد بندر بن مشاري أن عملية زرع شريحة داخل جسم الإنسان ليست الخيار الوحيد للدخول في مخاطبة العقل بدون المرور على العين والأذن، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي هو محاولة لفهم طريقة التفكير ونقلها من عقل الإنسان للآلة.