اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استعداداته لمواجهة الشارقة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

الهلال يستعد لمواجهة الشارقة:

ويلعب الهلال دائمًا بشكل هجومي؛ لأن الزعيم يُدرك جيدًا فائدة اللعب على أرضه وبين جماهيره، وبالتالي تعتبر جميع مواجهات الأزرق في دوري أبطال آسيا مباريات هجومية.

وبدأ الزعيم مرانه الأخير ببعض التدريبات، الخاصة باللياقة، حيث استخدم لاعبوه الكرة، فضلًا عن بعض التطبيقات التكتيكية، والجمل الفنية التي سيبدأ بها لقاء الشارقة الإماراتي.

واستكمل الهلال مرانه، بعمل مناورة على أرضية الملعب، ومن المتوقع أن يحاول الزعيم اشراك عناصر جديدة بعد ضمان التأهل لـ دور الستة عشر في دوري أبطال آسيا.

وحسم الهلال بطاقة صعوده إلى دور الستة عشر بعد فوزه على استقلال دوشنبه الطاجيكي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال ضد الشارقة الإماراتي:

ومن المقرر أن تبدأ مباراة نادي الهلال ضد نظيره نادي الشارقة الإماراتي، اليوم، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.