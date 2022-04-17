كشف المرور السعودي عن خطوات استخراج إذن إصلاح المركبة عبر منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.

يمكنك استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور .. تعرف على الخطوات.#المرور_السعودي pic.twitter.com/wDbcIhju89

— المرور السعودي (@eMoroor) April 17, 2022

إذن إصلاح المركبة عبر أبشر

وقال المرور إن الخطوات تتمثل أولًا في الدخول على منصة أبشر ثم اختيار الخدمات ومنها اختيار إدارة المركبات.

بعد ذلك يتم اختيار المركبة المطلوب استخراج التصريح لها ثم اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على تأكيد الطلب.

بعد ذلك يتلقى المستفيد رسالة نصية تتضمن الرقم المرجعي لإذن الإصلاح ثم التوجه إلى الورش المعتمدة في تطبيق ارتح ومشاركة الرقم المرجعي.

يذكر أن تطبيق ارتح يهدف إلى تسهيل إجراءات الصيانة والإصلاح من خلال رفع مستوى الثقة بين مالك المركبة والورش، عبر أتمتة جميع خدماتهم المتعقلة بالصيانة والإصلاح وتوفير طرق دفع معتمدة، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية تقييم الورش للمستفيد النهائي لرفع جودة الخدمات.