استعرضت الإدارة العامة لـ المرور، متطلبات تجديد الرخصة خصوصي لغير السعودي.

تجديد الرخصة:

وأوضح المرور، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن تجديد الرخصة في تلك الحالة يتطلب سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ثم مراجعة قسم المرور والتقدم بالطلب.

ولفت إلى أنه يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة قبل البدء في إجراءات رخصة السير.

منع تسيير المركبات:

وكذلك يتم منع تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة، ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية.