تطلق وزارة التعليم بداية من اليوم الأحد المرحلة الأولى لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي القادم 1444، الذي سيكون إلكترونيًا عبر نظام نور عن طريق حسابات أولياء الأمور، على أن تستكمل عملية التسجيل عن طريق المدارس فور إكمال البيانات الأولية المطلوبة.
المرحلة الأولى من التسجيل:
وستبدأ المرحلة الأولى للتسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية والتسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية، ويستمر حتى انتهاء التسجيل في الثالث والعشرين من شهر رمضان الجاري، بالنسبة لمدارس التحفيظ، والسابع عشر من شهر ربيع الأول للعام 1444 أو عند تسديد الشواغر وانتهاء الموعد بالنسبة للمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية المطبقة للبرامج الدولية.
شروط التسجيل عبر نظام نور
واشترطت الوزارة على الراغبين في التسجيل أن يكون الطالب قد أكمل 6 سنوات أو أقل بـ 90 يومًا كحد أدنى وإلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.
ويُمكن التسجيل بسهولة عبر رابط موقع نظام نور لتسجيل الطلاب الجدد في العام الدراسي 1444 من خلال الخطوات التالية:
خطوات التسجيل عبر نظام نور
– الانتقال مباشرة إلى موقع نظام نور التعليمي عبر الرابط التالي (اضغط هنا)
– قُم بتسجيل الدخول عبر إضافة بياناتك المطلوبة.
– اضغط على تبويب تسجيل الطلاب الجديد على نظام نور 1444
– قُم بإضافة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مع مراجعتها جيدًا.
– اختر الإدارة التعليمية التي سوف يتم تسجيل الطالب بها
– ثم انقر عل تبويب إرسال الطلب، وبذلك يتم التسجيل بنجاح.
اترك تعليقاً