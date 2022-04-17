المرحلة الأولى من التسجيل:

وستبدأ المرحلة الأولى للتسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية والتسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية، ويستمر حتى انتهاء التسجيل في الثالث والعشرين من شهر رمضان الجاري، بالنسبة لمدارس التحفيظ، والسابع عشر من شهر ربيع الأول للعام 1444 أو عند تسديد الشواغر وانتهاء الموعد بالنسبة للمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية المطبقة للبرامج الدولية.

شروط التسجيل عبر نظام نور

واشترطت الوزارة على الراغبين في التسجيل أن يكون الطالب قد أكمل 6 سنوات أو أقل بـ 90 يومًا كحد أدنى وإلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.