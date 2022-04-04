أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط 91 مخالفًا لنظام البيئة، في عدد من مناطق المملكة، خلال الأسبوع الماضي، وتضمنت المخالفات الصيد في المحميات والرعي في الأماكن الممنوعة والصيد بدون ترخيص، وتجريف التربة ونهل الرمال.

وأوضحت الداخلية عبر حسابها في “تويتر” أن القوات الخاصة للأمن البيئي تمكنت من ضبط 67 مخالفا لرعيهم 1425 متنا من الإبل و 237 رأسا من الأغنام، في مواقع ممنوعة.

مخالفات صيد

كما تم ضبط مخالف لنظام البيئة ارتكب مخالفتي دخول والصيد في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وبحوزته بندقية هوائية و 600 ذخيرة هوائية.

نقل الرمال

وتم ضبط 18 مخالفا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص، في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، كما تم ضبط موقع مخالف لنظام البيئة تابع لإحدى المؤسسات التجارية، استخدم لتخزين 243 م3 من الفحم المحلي ،في مدينة الرياض.

كما تم ضبط مخالفين اثنين لنظام البيئة، لإشعالهما النار في غير الأماكن المخصصة لها، ودون أخذ الاحتياطيات اللازمة، في منطقتي الرياض وعسير.

صيد بدون ترخيص

كذلك تم ضبط ثلاثة مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص في محافظة جدة، وبحوزتهم 10 طيور مصيدة، و3 بنادق رش، وبندقية هوائية و 127 ذخيرة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، من قبل الجهات المختصة.