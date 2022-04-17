كشفت تقارير إعلامية عن أن نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، تقدم بـ 14 شكوى ضد جهات عدة أبرزها ناديا الهلال والاتحاد من فبراير 2021 إلى مارس 2022.

تفاصيل الـ14 شكوى:

وذكر برنامج “أكشن مع وليد” أن العالمي تقدم بشكوى ضد سعود كريري مدير الكرة في الهلال وضد محمد البريك لاعب الهلال وتقدم بشكوى بعد مباراة ضد الشباب في دوري المحترفين الموسم الماضي.

كما شكى العالمي إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، وكذلك تقدم العالمي بعدة شكاوى ضد المغربي حمدالله عند فسخ العقد في نوفمبر الماضي وضد نادي الاتحاد عند التعاقد معه، كما شكى النصر حكمًا برتغاليًّا وآخر إسبانيًّا أدارا له مباراتين بـ دوري المحترفين.

آخر شكوى لـ النصر كانت في مارس الماضي:

وكانت آخر شكوى يوم 28 مارس الماضي، وكانت من إدارة آل معمر ضد حمدالله ونادي الاتحاد بسبب تحريض حامد البلوي إداري الاتحاد للاعب المغربي على فسخ العقد مع أصفر العاصمة.