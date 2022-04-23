أصبح فريق مانشستر سيتي قريبًا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لـ موسم 2021/ 2022، بعد فوزه بخماسية في مباراة مان سيتي ضد واتفورد في الجولة الـ34.

ملخص مباراة مان سيتي ضد واتفورد:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي مانشستر سيتي لينجح البرازيلي جابرييل جيسوس في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الرابعة، ثم أضاف جيسوس الهدف الثاني له وللسيتي بالدقيقة الـ23.

وقلص اللاعب حسن كامارا الفارق لـ واتفورد بالهدف الأول في الدقيقة الـ28.

وقبل نهاية الشوط الأول من المباراة، تمكن رودريغو لاعب المنتخب الإسباني من إضافة ثالث الأهداف لـ السيتي من تصويبة قوية.

جابرييل جيسوس يسجل رباعية:

وفي الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد واتفورد، نجح السيتي في إحراز هدفين عبر جابرييل جيسوس في الدقيقتين الـ50 والـ54، ليُسجل اللاعب البرازيلي 4 أهداف.

وأصبح فريق مانشستر سيتي 80 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 4 نقاط عن نادي ليفربول صاحب المركز الثاني.