أنهت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدل حول الحالات التحكيمية الخاصة بمباريات الجولة الـ 22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دائرة الحكم تحسم الجدل:

وحسمت دائرة الحكام الجدل حول عدم احتساب ركلة جزاء لصالح المغربي عبدالرزاق حمد الله، لاعب الاتحاد ضد أهلي جدة في الجولة الـ 22 من فعاليات دور المحترفين.

وتحدثت دائرة الحكام عن هذه الحالة: “لا يوجد ركلة جزاء لصالح حمد لله، هناك تنافس على الكرة، كلا اللاعبين لديهم فرصة على الكرة، ونظرًا لأن الاحتكاك طبيعي في كرة القدم، يسمح الحكم باستكمال اللعب بشكل صحيح”.

قرار صحيح لـ حكم المباراة:

وأضافت: “يجب على حكم الفيديو المساعد التحقق من الحالة بناءً على الاعتبارات وتحديد ما إذا كان هناك احتكاك كافٍ لاحتساب مخالفة، ولذلك قرار حكم الفيديو والحكم صحيح”.