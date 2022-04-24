أكد رجل الأعمال الكويتي دبوس الدبوس الحاصل على جائزة راعي الشداد في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابقة أن هناك الكثير ممن شكك في إنجازاته وإنجازات أسرته في مجال مزايين الإبل لذا كان يصر دائمًا على تقديم أشياء مميزة.

دبوس الدبوس:

شككوا في نجاحاتنا وإنجازاتنا ابني عبد الله اضطر لشراء أشياء ما كان يحتاجها أبدا تابعونا اليوم لمعرفة "هندسة الشراء" التي لجأ إليها عبد الله الدبوس لحصد جائزة (الشداد) الساعة 5 على #MBC1@Mofeed_n@aldabbous_d@addndr#رمضان_يجمعنا#دبوس_الدبوس_من_الصفر pic.twitter.com/1Qy7haJ8NE — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 24, 2022

دبوس الدبوس يرد على المشككين

وخلال استضافته في حلقة اليوم من برنامج اللقاء من الصفر كشف الدبوس عن بداية شغفه بالاستثمار في مجال الإبل مشيرًا إلى أنه ينحدر من عائلة كويتية كانت بعيدة عن الإبل ومسابقاتها لكنه اختار المنافسة والاستثمار في هذا القطاع.

وتابع أنه لهذا السبب كان هناك تشكيك دائم في إنجازات أسرة الدبوس ونجاحاتها وهذا أيضًا ما دفعه للتميز والتفوق.

وقال إن ابنه عبدالله الدبوس اضطر لتأجير أشياء كان في غنى عنها لأنها لم تقدم له أي جديد (دون أن يفصح عن هذه الأشياء).

صفقة تأجير الإبل

وكان عبدالله الدبوس قد دخل في صفقة تاريخية لتأجير مزايين الإبل بين عبدالله بن عودة، وعبدالله الدبوس، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة وبلغت قيمة الصفقة 20 مليون ريال.

رجل الأعمال #دبوس_الدبوس : ابني #عبدالله_الدبوس اشترى وأجّر أشياء ما كان يحتاجها بتاتا كان يعمل بمقولة أهل المزاين: الشيء اللي ما يصلح لي أوخره من طريقي.. حتى منافسي ما يأخذه@Mofeed_n@aldabbous_d@addndr#دبوس_الدبوس_من_الصفر pic.twitter.com/hG6zI2LtZi — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 24, 2022

راعي الشداد

وكان دبوس مبارك الدبوس حقق أول لقب لجائزة راعي الشداد بـ 785 نقطة خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.