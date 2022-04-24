أدى جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة التراويح لليلة 23 رمضان، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، بحضور عدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.

دعاء الشيخ السديس:

ووثق مقطع فيديو دعاء الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس من المسجد الحرام بـ مكة المكرمة ليلة 23 رمضان 1443هـ.

دعاء الشيخ الحذيفي:

كما بين فيديو دعاء الشيخ د. أحمد الحذيفي من المسجد النبوي الشريف بـ المدينة المنورة ليلة 23 رمضان.

وجاء ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية جاءت بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد الجائحة.