أدى جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة التراويح لليلة 20 رمضان، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، بحضور عدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.

دعاء الشيخ ياسر الدوسري:

ووثق مقطع فيديو دعاء الشيخ د. ياسر بن راشد الدوسري من المسجد الحرام بـ مكة المكرمة ليلة 20 رمضان 1443هـ.

دعاء الشيخ عبدالمحسن القاسم:

كما بين فيديو دعاء الشيخ د. عبدالمحسن القاسم من المسجد النبوي الشريف بـ المدينة المنورة ليلة 20 من شهر رمضان المبارك.

وجاء ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية جاءت بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد الجائحة.