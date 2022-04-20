أدى جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة التراويح لليلة 20 رمضان، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، بحضور عدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.
دعاء الشيخ ياسر الدوسري:
#قناة_القرآن_الكريم | دعاء الشيخ د. ياسر بن راشد الدوسري من #المسجد_الحرام بـ #مكة_المكرمة ليلة 20 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/usW54if6gl
— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 20, 2022
ووثق مقطع فيديو دعاء الشيخ د. ياسر بن راشد الدوسري من المسجد الحرام بـ مكة المكرمة ليلة 20 رمضان 1443هـ.
دعاء الشيخ عبدالمحسن القاسم:
كما بين فيديو دعاء الشيخ د. عبدالمحسن القاسم من المسجد النبوي الشريف بـ المدينة المنورة ليلة 20 من شهر رمضان المبارك.
#قناة_السنة_النبوية | دعاء الشيخ د. عبدالمحسن القاسم من #المسجد_النبوي_الشريف بـ #المدينة_المنورة ليلة 20 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/1dM6airD5g
— قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) April 20, 2022
وجاء ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية جاءت بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد الجائحة.
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