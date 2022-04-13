أدى جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة التراويح لليلة 13 رمضان، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، بحضور عدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.
#قناة_القرآن_الكريم | دعاء الشيخ د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس من #المسجد_الحرام بـ #مكة_المكرمة ليلة 13 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/nVHSczCGAH
— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 13, 2022
ووثق مقطع فيديو دعاء الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس من المسجد الحرام بـ مكة المكرمة ليلة 11 رمضان 1443هـ.
كما بين فيديو دعاء الشيخ صلاح محمد البدير من المسجد النبوي الشريف بـ المدينة المنورة.
#قناة_السنة_النبوية | دعاء الشيخ صلاح محمد البدير من #المسجد_النبوي_الشريف بـ #المدينة_المنورة ليلة 13 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/sduzebyaMN
— قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) April 13, 2022
وجاء ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية جاءت بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد الجائحة.
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