أدت جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة التراويح لليلة 21 رمضان، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، بحضور عدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.
تضرع وخشوع ودعاء
ووثق مقطع فيديو دعاء الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس من المسجد الحرام بـ مكة المكرمة ليلة 21 رمضان 1443هـ.
#قناة_القرآن_الكريم | دعاء الشيخ د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس من #المسجد_الحرام بـ #مكة_المكرمة ليلة 21 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/4WEc00i47P
— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 21, 2022
منظومة متكاملة من الخدمات
كما بين فيديو دعاء الشيخ صلاح محمد البدير من المسجد النبوي الشريف بـ المدينة المنورة ليلة 21 من شهر رمضان المبارك.
وجاء ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية جاءت بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد الجائحة.
#قناة_السنة_النبوية | دعاء الشيخ صلاح محمد البدير من #المسجد_النبوي_الشريف بـ #المدينة_المنورة ليلة 21 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/LuDQU5o6xW
— قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) April 21, 2022
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