وثق مقطع فيديو دعاء الشيخ بندر بليلة في الحرم المكي ليلة 24 رمضان.

أجواء روحانية:

وينعم قاصدو المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين بأجواء روحانية وإيمانية مفعمة بالخشوع، وذلك بعد رفع الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة رافعين أكف الضراعة لله عز وجل على ما أنعم عليهم به من الأمن والطمأنينة.

منظومة من الخدمات:

وجاء ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية ملأت أركان المسجد الحرام وساحاته، حيث أمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.