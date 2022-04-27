أظهر مقطع فيديو دعاء الشيخ بندر بليلة في صلاة القيام ليلة 26 من رمضان في المسجد الحرام.

تراويح ليلة 26 رمضان:

وأدى جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام صلاة التراويح لليلة السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، وبحضور أئمة المسجد الحرام وعدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.

منظومة خدمات:

وجاء ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية ملأت أركان المسجد الحرام وساحاته، حيث أمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الدكتور عبدالله بن عواد الجهني وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.