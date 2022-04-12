أدى جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة التراويح لليلة 12 رمضان، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، بحضور عدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.
#قناة_القرآن_الكريم | دعاء الشيخ د. بندر بن عبدالعزيز بليلة من #المسجد_الحرام بـ #مكة_المكرمة ليلة 12 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/zOu8msz91A
— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 12, 2022
دعاء الشيخ بندر بليلة:
ووثق مقطع فيديو دعاء الشيخ بندر بن عبدالعزيز من المسجد الحرام بـ مكة المكرمة ليلة 12 رمضان 1443هـ.
دعاء الشيخ الحذيفي:
كما بين فيديو دعاء الشيخ أحمد الحذيفي من المسجد النبوي الشريف بـ المدينة المنورة.
#قناة_السنة_النبوية | دعاء الشيخ د. احمد الحذيفي من #المسجد_النبوي_الشريف بـ #المدينة_المنورة ليلة 12 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/TRvdLb2nZj
— قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) April 12, 2022
وجاء ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية جاءت بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد الجائحة.
اترك تعليقاً