أدى جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة التراويح لليلة 11 رمضان، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، بحضور عدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.
#قناة_القرآن_الكريم | دعاء الشيخ د. ياسر بن راشد الدوسري من #المسجد_الحرام بـ #مكة_المكرمة ليلة 11 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/rJMpoCOAyX
— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 11, 2022
ووثق مقطع فيديو دعاء الشيخ ياسر بن راشد الدوسري من المسجد الحرام بـ مكة المكرمة ليلة 11 رمضان 1443هـ.
كما بين فيديو دعاء الشيخ أحمد بن علي الحذيفي من المسجد النبوي الشريف بـ المدينة المنورة.
وجاء ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية جاءت بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد الجائحة.
#قناة_السنة_النبوية | دعاء الشيخ د. أحمد بن علي الحذيفي من #المسجد_النبوي_الشريف بـ #المدينة_المنورة ليلة 11 #رمضان 1443هـ. pic.twitter.com/CCDu5YZeKq
— قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) April 11, 2022
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