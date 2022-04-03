ابتهل الشيخ ياسر الدوسري إلى الله عز وجل بالدعاء في ليلة 2 رمضان من المسجد الحرام.

وأدى جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام صلاة التراويح ثاني ليالي شهر رمضان المبارك في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، وبحضور أئمة المسجد الحرام وعدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية جاءت بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد الجائحة.

توافد كبير للمصلين:

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت باكر لأداء الصلاة في المسجد الحرام والمسجد الحرام وذلك لأداء صلاة التراويح، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث استعدت الرئاسة بتجهيز المصليات وتخصيص المسارات وتنظيم الإدارات العاملة ليؤدي المصلون صلاتهم في أجواء آمنة وصحية تمكنهم من أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة.

وفي المسجد النبوي، أمّ فضيلة الشيخ عبدالمحسن القاسم المصلين في ليلة 2 رمضان 1443هـ، كما ابتهل إلى الله عز وجل بالدعاء.