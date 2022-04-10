فيما لا تزال الأنظار متجهة نحو كراماتورسك في الشرق الأوكراني، التي شهدت يوم الجمعة الماضي أحد أسوأ الهجمات على الإطلاق، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي، تستعد المنطقة على ما يبدو لهجوم واسع وصفته السلطات الأوكرانية بالأسوأ.

ففي دونباس حيث تقع محطة قطار كراماتورسك التي تعرضت لهجوم صاروخي أوقع أكثر من 50 قتيلاً من بين مئات المدنيين الذين كانوا متجمّعين أمام المحطة للمغادرة نحو الغرب، يسود تخوّف من الأسوأ.

دعوة السكان للمغادرة

لاسيما بعد أن أكد رئيس أركان الجيش الأوكراني في بيان يومي على فيسبوك أمس السبت أن القوات الروسية تواصل الاستعداد لتكثيف عملياتها الهجومية في شرق البلاد، وبسط سيطرتها التامة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك” في إقليم دونباس.

هذا بالإضافة إلى مواصلة المعارك للسيطرة على مدن رئيسية في ماريوبول الجنوبية وإيزيوم الواقعة إلى الشمال، بحسب ما أكد الجيش الأوكراني.

بدوره، دعا رئيس بلدية مدينة ليسيتشانك الصغيرة في لوغانسك، أولكسندر زايكا السكان إلى المغادرة بأسرع وقت.