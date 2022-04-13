وجه الاتحاد العربي لكرة القدم دعوة لأندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية.

الأندية التي تم توجيه الدعوة لها:

وخلال الاجتماع الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والمقام حاليًّا في جدة، وجه الاتحاد العربي الدعوة للأندية السعودية الأربعة، مع توجيه الدعوة لأندية “الأهلي المصري، الزمالك المصري، الهلال السوداني، المريخ السوداني، الرجاء البيضاوي المغربي، النجم الساحلي التونسي، الترجي التونسي، النجمة اللبناني”.

يذكر أن الرجاء المغربي كان توج بلقب آخر نسخة من البطولة العربية للأندية على حساب نادي الاتحاد في أغسطس الماضي في مباراة انتهت بفوز الرجاء بنتيجة 4/ 3 في ركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 4/ 4.