أصدرت إدارة موسم جدة 2022 الكتيّب التعريفي الخاص بموسم جدة الذي سينطلق في نسخته الثانية أول أيام عيد الفطر المبارك 2 مايو المقبل، وذلك من خلال الموقع الرسمي للموسم: هنا.

256 صفحة:

وتضمّن الكُتيّب الذي جاء في 256 صفحة معلومات تعريفية شاملة عن مناطق ومواقع فعاليات الموسم، والعروض التي ستُقام فيها، والكثير من المفاجآت الأخرى المُشوّقة التي سيشهدها الموسم، حيث حوى الكتيب تعريفاً بكل منطقة من مناطق الموسم الـ”9″، و”2800″ فعالية التي ستُقام فيها على مدى 60 يوماً، وأبرز العروض التي ستشهدها سواءً ترفيهية، أو معارض عالمية، أو تجارب تفاعلية، أو مطاعم ومتاجر وبازارات متنوعة، وغيرها.

دليل شامل:

ويُعد كُتيّب موسم جدة 2022 دليلاً شاملاً لكافة مواقع وفعاليات وعروض موسم جدة؛ مما يُسهّل على زوّار الموسم رحلة البحث عن مواقع الفعاليات التي يُفضّلونها، ويُقدّم لمحة عن طبيعة عروض كل منطقة بما يُمكّنهم من وضع خططهم اليومية لزيارتها، وتنظيم أوقاتهم طوال الموسم للاستمتاع بالفعاليات والتجارب المنوعة التي ستشهدها جدة.