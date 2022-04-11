اقترب البلجيكي إيدن هازارد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من الرحيل عن صفوف المرينجي في نهاية الموسم الحالي.

وقضت الإصابات على مستقبل إيدن هازارد مع نادي ريال مدريد، فلم يتمكن البلجيكي من الظهور بشكل جيد مع العملاق الإسباني، كما كان يتألق في صفوف تشيلسي.

دورتموند يقترب من ضم هازارد:

ويخطط فريق بوروسيا دورتموند، لمنافسة آرسنال في السباق للتعاقد مع إيدن هازارد من ريال مدريد وإعادة لم شمله مع شقيقه ثورغان، بعد اقتراب البلجيكي من المغادرة عن المرينجي.

ويحرص ريال مدريد على بيع هازارد، هذا الصيف، بعد فشله في التألق في برنابيو منذ انتقاله إلى هناك بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من تشيلسي في عام 2018.

ويرغب آرسنال ودورتموند في التعاقد مع الجناح البلجيكي عند انتهاء الموسم، لتدعيم صفوفهما، خاصة أن صانع الألعاب إذا استعاد مستواه المعهود يمكنه أن يساعدهما في تحقيق أهدافهما.

ووفقًا لـ “كاديناسر”، التقى آرسنال بممثلي هازارد الأسبوع الماضي في محاولة لـ إبرام صفقة، على سبيل الإعارة مع إدراج خيار شراء كـ بند في عقده، ولكن دخل دورتموند في المعركة للمنافسة على ضم البلجيكي.

دورتموند يدعم موقفه ضد آرسنال بـ ثورغان:

ويضيف التقرير، أن هناك عاملًا آخر في صالح دورتموند وهو أن رئيس ريال فلورنتينو بيريز يتمتع بعلاقة جيدة مع عمالقة الدوري الألماني، ويفضل التعامل معهم من أجل الحصول على خدمات النرويجي إيرلينج هالاند.

ورفض هازارد الانتقال إلى بايرن ميونيخ منافس دورتموند قبل انتقاله إلى ريال مدريد، لأنه لم يرغب في التفوق على شقيقه الأصغر، ولكن يأمل الفريق الألماني في ضمه هذا الموسم.

وانضم ثورغان هازارد، إلى دورتموند في عام 2019 من بوروسيا مونشنجلادباخ مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، وأصبح عنصرًا أساسيًا في الفريق منذ وصوله، حيث شارك في 182 مباراة وقدم 46 هدفًا، بالإضافة إلى 44 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.