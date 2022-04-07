دشن مدير تعليم حفر الباطن، محمد بن علي القحطاني بالمعهد العلمي بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية وقيادات التعليم النسخة الثالثة من دوري المدارس 2022 الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم .

تدشين دوري المدارس في الباطن

ورحب مدير التعليم بالحضور مثمناً دعم قيادتنا الرشيدة واهتمامها بالنشء وخير مثال على ذلك هذه البرامج النوعيّة التي تهدف إلى تنمية الرياضة المدرسية ومنها كرة القدم، لبناء جيل جديد من اللاعبين الموهوبين ليكونوا رافدًا من روافد الرياضة السعودية كي نحقق التقدم بكافة المجالات.

وتم بعد ذلك تدشين دوري المدارس بالتقاط صور تذكارية مع الطلاب لتنطلق أولى مباريات دوري المدارس حيث ستقام 1552 مباراة في 12 ملعباً.

الشمري يشيد بالدعم

ومن جانبه، تقدم المنسق العام لمحافظة حفر الباطن لدوري المدارس ورئيس قسم التربية بالبدنية بتعليم حفر الباطن، فارس الشمري بالشكر والتقدير والامتنان لرئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي بن محمد الشعيلان على دعمه ومساندته في إنجاح هذا البرنامج المميز.

وتابع: “وبفضل دعمه ودعم مدير التعليم وقياداته حققت إدارة تعليم حفر الباطن ثاني أعلى نسبة تسجيل على مستوى مناطق ومحافظات المملكة بواقع 8505 طلاب مشاركين يمثلون 1055 فريقاً من جميع المراحل الدراسية سيتنافسون في 12 ملعباً على مستوى المحافظة فيما ستبلغ عدد المباريات 1552 مباراة تمثل المرحلة الأولى من التصفيات”.

وأضاف الشمري : “لا يسعني إلا أن أشكر شركة صلة التي بدعمها مثل هذه البرامج الرياضية أحدثت حراكاً رياضياً يساعد في صقل مهارات طلابنا وإبراز مواهبهم لتغذية منتخباتنا الوطنية”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “كما أشكر جميع اللجان العاملة في إدارة تعليم حفر الباطن والقطاعات المساندة راجياً من الله أن يبذل الجميع أقصى جهودهم لدعم أبنائنا الطلاب وتسهيل منافستهم في دوري المدارس”.