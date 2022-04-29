حدد مركز الفلك الدولي، موعد حلول عيد الفطر 2022 في عدد من الدول العربية والإسلامية.

وأوضح مركز الفلك الدولي، في بيان أمس الخميس، أن العديد من الدول بدأت شهر رمضان المبارك يوم السبت 2 إبريل 2022، وهذه الدول ستتحرى هلال عيد الفطر (شوال 1443 هـ) يوم السبت 30 إبريل الموافق 29 من شهر رمضان، في حين بدأت دول شهر رمضان يوم الأحد 3 إبريل، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنجلادش وباكستان وإيران وعمان والأردن والمغرب وغانا، وهذه الدول ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 مايو الموافق 30 من شهر رمضان.

تحري الهلال السبت:

فيما أضاف المركز: “بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 30 إبريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يومًا، ليكون يوم الاثنين 2 مايو عيد الفطر السعيد فيها”.

وأشار إلى أنه “بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بأي وسيلة من قارة أستراليا ما حولها، وهي ممكنة بالتلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا ومعظم أوروبا وجنوب القارة الإفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من القارة الإفريقية عدا جنوبها ومن غرب أوروبا ومن شمال قارة أمريكا ووسط أمريكا الجنوبية، في حين أن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيًا من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى. وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد أن عدة رمضان 29 يومًا وأن يوم الاثنين 2 مايو هو عيد الفطر فيها.

العيد الثلاثاء في عدة دول:

في حين أنه من المتوقع أن يكون العيد يوم الثلاثاء 3 مايو في كل من الهند وبنجلادش وباكستان.

وأضاف المركز أنه “بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 1 مايو في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي:

ففي جاكرتا يغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و23 دقيقة، والرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب. في أبو ظبي يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و13 دقيقة. وفي الرياض يغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و36 دقيقة. وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و17 دقيقة. والرؤية في كل من أبو ظبي والرياض وعمّان والقدس ممكنة باستخدام التلسكوب فقط. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و23 دقيقة. وفي الرباط يغيب القمر بعد 49 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و21 دقيقة، والرؤية في القاهرة والرباط وما بينهما ممكنة باستخدام التلسكوب، وقد يرى بالعين المجردة بصعوبة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام.

مصر تحدد فلكيًّا:

في السياق، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عن موعد انتهاء شهر رمضان، وحلول عيد الفطر المبارك. فقد أوضح رئيس المعهد، جاد القاضي، أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فإن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 رمضان.

كما أوضح أنه يلاحظ الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة، وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأشار إلى أنه بذلك يكون فلكيًّا يوم الأحد 1 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وسيكون أول أيام عيد الفطر يوم 2 مايو.