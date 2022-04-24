كشف الإيطالي جيانلويجي دوناروما، عن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

رحيل أحد حراس باريس سان جيرمان

وكان المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، ليوناردو قد ألمح إلى إمكانية رحيل أحد حراس مرمى الفريق الأول، ما أثار الجدل بشأن مستقبل دوناروما وكيلور نافاس.

وقال ليوناردو: “نافاس يعرف كل شيء، وكذلك دوناروما، ليس لدينا مشكلة في اتخاذ قرار سيكون الأفضل لجميع الأشخاص المعنيين. إذا كان هناك قرار يناسب الجميع، سنقوم باتخاذه”.

دورناروما يؤكد استمراره

وقال دوناروما: “سأبقى في باريس سان جيرمان وأحاول الفوز بدوري أبطال أوروبا، لدي حالة من الرضا.. لقد جئت وانسجمت في موسمي الأول هنا”.

وتابع الحارس الإيطالي خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”: “أنا سعيد بالطريقة التي سارت بها الأمور. نأسف لخيبة الأمل في دوري الأبطال، لكننا سنحاول تعويضها”.

وأضاف: “صافرات الجمهور ضد الفريق؟ نحن آسفون لذلك.. لكننا نفهم موقف المشجعين.. أردنا أيضًا أن نقدم أداءً جيدًا في دوري الأبطال.. لقد عانينا داخل غرفة الملابس بعد الإقصاء، وسنحاول الفوز بدوري الأبطال في المستقبل”.