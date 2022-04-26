شدد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على أهمية مواجهة فريقه ضد الريان القطري، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات الآسيوي.

دياز يتحدث عن مواجهة الريان:

وقال مدرب الهلال، في تصريحات عبر المؤتمر الصحافي، قبل مواجهة الزعيم والريان القطري: “الجميع جاهز للمباراة الأخيرة، بعد أن حققنا التأهل إلى الدور المقبل، ونركز اهتمامنا على المباريات المقبلة في الموسم الكروي، وليس هذا اللقاء فقط”.

وتحدث رامون دياز، عن سياسة التدوير في فريقه، قائلًا: “نجحت في تطبيق هذه السياسة، عن طريق إراحة الكثير من العناصر الأساسية، وعدم المشاركة بنفس المجموعة في جميع المباريات، وتمكنا من تحقيق نتائج إيجابية، وحسم التأهل”.

وعن لقاء الغد أضاف : “سأدفع بالمجموعة الأساسية ضد نادي الريان القطري، لأنني أبحث عن تجهيز الفريق للمباريات المقبلة، خلال الموسم الحالي”.

الهلال ضد الريان:

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الريان القطري، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الهلال ضد الريان القطري، غدًا الأربعاء، عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.