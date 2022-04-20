أعرب المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز عن سعادته بمستوى الهلال ضد استقلال دوشنبه، وحسم التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

دياز يشيد بأداء الهلال:

وفاز الهلال على استقلال دوشنبه بثلاثية دون رد، ليصبح الزعيم أول المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وذلك قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات، سواء استمر في صدارة الترتيب أو كأفضل ثانٍ.

وقال رامون دياز: “أخبرنا اللاعبين أنها مباراة حسم ويجب أن ندخل بتركيز عالٍ، وهذا ما حدث فرضنا السيطرة وسجلنا هدفًا بوقت مبكر.. الهلال أثبت أنه ناضج فنيًّا وذو خبرة عالية”.

وتابع دياز خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “تأهلنا قبل نهاية المجموعات بجولتين، وهذا يسعد الجميع لأنه نتاج عمل كبير قدمناه بالفترة السابقة، وأهدي الجماهير هذا الانتصار”.

وعن الفوز بـ3 أهداف فقط، علق المدرب الأرجنتيني قائلًا: “واجهنا فريقًا كان يلعب بشكل دفاعي وأعتقد أن هذه النتيجة تعد كبيرة ومرضية، رغم استطاعتنا تسجيل أهداف أكبر نظرًا لمجريات اللقاء”.

إراحة اللاعبين:

وأضاف: “سنريح عددًا من اللاعبين بالفترة المقبلة، ونوزع المجهود بين اللاعبين، ونريد أن نستمر بنفس ثقافة الفوز والانتصار، في المباراتين المتبقية من دور المجموعات سنشرك عددًا من اللاعبين لتجهيزهما لما تبقى من الموسم”.

واختتم رامون دياز تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “لن نقدم إجازات للاعبين، فقط سنريح اللاعبين ليستعدوا أكثر للفترة المقبلة”.

وفي السياق ذاته، قال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو: “سعيد جدًّا بنتيجة المباراة والتأهل للدور التالي واستطاع أن يخرج الفريق بما كان يريده”.