تحل علينا اليوم الأربعاء ذكرى البيعة الخامسة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

في الذكرى الخامسة لبيعة ولي العهد، تبوأت المملكة مكانتها الشامخة بين الأمم، برؤية مهندس الرؤية وعرّابها الأمير محمد بن سلمان وتحققت منجزات أبهرت العالم .

وتفاعل المغردون عبر وسم “ذكرى بيعة ولي العهد”، ووسم “ذكرى بيعة ولي العهد الخامسة”، حيث اكدوا العهد والولاء استمراراً لرفعة هذا الوطن الغالي.

وقال الأمير سعود بن سلمان “الله يحفظك ويطول عمرك سيدي”، فيما غرد عناد العتيبي بقوله “اللهم وفقه وسدد خطاه .. “.

وقال بدر الكحيل ” نعتز ونفخر بقيادتنا التي تقودنا نحو التقدم والرخاء والازدهار.. حفظ الله سمو سيدي ولي العهد ووفقه وأعانه وسدده”.

طموحات ورؤى لا تتوقف

وقال ناصر بن محمد “طموحات ورؤى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا تتوقف يسعى دومًا إلى وضع المملكة في مصاف دول العالم المتقدمة، ويؤمن الشعب السعودي بكافة التغييرات التي أجراها ولي العهد برعاية خادم الحرمين الشريفين لتكون بمثابة نقطة تحول على مستوى الدولة”.

وقال بداح بن طلال الفغم “مبايعين على السمع والطاعة، سلماً لمن سالمك وحرباً على من حاربك فوق كل ارض وتحت كل سماء”.

وتفاعل حساب أخبار آل سعود بتغريدة قال فيها:

ومبايعينه والعهد يوم ذكراه

..ذكرى ليالي القدر عشر التــــوالي

هذا الذي لولا الولي ثم لولاه

.. يا بري حالي كان يا بري حــــــالي

على محـــ💚ـــمد قولوا الحمدلله

..والشـــكر للمولى عظيم الجـــلالي

رؤية وأهداف وتنظيم وبناء

وقال الخبير الاقتصادي برجس حمود البرجس “ولي العهد حفظه الله صحح مسارات كثيرة وكبيرة، أصبح لدينا رؤية وأهداف وتنظيم وبناء حقيقي وتصحيح، ووضع استراتيجيات واضحة لشؤون المملكة وعلاقاتها السياسية والعسكرية”.

وقال د. ناصر بن محمد العقيلي ” نستذكر بكل فخر الإنجازات العظيمة التي تمت وجسَّدَت كل معاني الإصرار والنجاح لبناء دولة قوية واقتصاد مزدهر. حفظ الله مملكتنا وأدام تقدمها في ظل قيادتنا الرشيدة.

وغرد خالد بن الشيخ “على العهد يا ولي العهد، يحق لكل مواطن سعودي أن يفخر بقيادته الفذه في هذه الذكرى الغالية التي جعلت المواطن محل حرصها واهتمامها. ويحق لنا أن نفخر بكم وأنتم تقودون المملكة العربية السعودية إلى الخير والنماء بهمة وعزم لايلين .