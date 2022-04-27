صدم حمد المنتشري لاعب نادي الاتحاد السابق، جماهير الهلال بشأن مستوى اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا.

وعانى بيريرا صاحب الـ26 عامًا من الانتقادات خاصة في مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

لاعبون محليون أفضل من ماثيوس بيريرا

وتحدث المنتشري عن بيريرا قائلًا: “بيريرا لم يقدم الشيء الكبير حتى الآن وهناك لاعبين محليين يستطيعون القيام بدوره.

وأضاف: “أختار في دفاع الهلال اللاعب الكوري هيون ومفرج أو البليهي وأظهرة الهلال لا تخاف عليهم كويلار مهم وماريغا وإيغالو لا يوجد أدنى شك هؤلاء محترفو الهلال في التشكيل لأن بصراحة بيريرا ما قاعد يقدم الشيء الكبير وبيريرا ممكن أي لاعب يأدي هذا الدور مكانه ناصر الدوسري وسلمان وكنو وما هو اللاعب الفارق.

وانضم ماثيوس بيريرا لـ صفوف الأزرق في صيف 2021 قادمًا من نادي ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي.

بيريرا قد يعود لـ الدوري الإنجليزي

وكان بيريرا مطلوبًا في ليستر سيتي ووست هام يونايتد الإنجليزيين، قبل أن يُصدر بيانًا رسميًّا، يطالب خلاله، وست بروميتش، بالموافقة على انتقاله إلى الهلال، بعد إغراءات مالية ضخمة.