قال موقع trade arabia إن رؤية 2030 الطموحة تقود رحلة التطوير في السعودية، وقد ظهر ذلك في المؤشرات الاقتصادية الأخيرة بعد جائحة كورونا، ففي حين أنه كان هناك وسط مناخ استثماري صعب مع التوترات الجيوسياسية في العالم التي تخفف النمو في أماكن أخرى، إلا أن السعودية، وعلى العكس، أظهرت زخمًا إيجابيًا.

وتعكس توقعات تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي تقييم تصنيفات مؤشر ستاندارد آند بورز العالمية، حيث عدلت نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية في نهاية مارس 2022.

قوة الاقتصاد السعودي تحت رؤية 2030

وقالت وكالة S & P: التوقعات الإيجابية تعكس توقعنا لتحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي، وجاء التوقع استنادًا على قوة الاقتصاد السعودي الظاهر في قدرة الدولة على التعافي من آثار الجائحة وبرامج الإصلاح الحكومية وأيضًا مع آفاق قطاع النفط المحسنة، حيث كانت توقعات فائض الميزانية في المملكة واضحة في أواخر العام الماضي عندما رفعت توقعات إيراداتها بأسعار النفط المرتفعة.

وتحت جناح رؤية 2030، تواصل المملكة تنويع اقتصادها عن طريق توسيع صادراتها مع إمكانات الاستثمار في الأحداث الرياضية الرئيسية والسياحة والبنية التحتية والترفيه.

وشمل ذلك إدخال تأشيرات سياحية في أواخر عام 2019، مع تطلعات حكومية لإنشاء مليون وظيفة إضافية متعلقة بالسياحة وجذب 100 مليون زيارة سنوية، كما تم الكشف مؤخرًا عن الخطط المستقبلية لمنتجع تروجينا، وهي وجهة تزلج فاخرة للغاية تنافس جبال الألب.

وبالإضافة إلى ما سبق، تشهد الدولة تطورًا إيجابيًا في الإصلاحات الاجتماعية المستمرة، حيث أعادت المملكة إعادة تقديم الحفلات الموسيقية والمسارح السينمائي، كما يتم تشجيع النساء السعوديات على الدخول في مختلف القطاعات، من البناء والتصنيع إلى السياحة والرياضة وغيرها.