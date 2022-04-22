أكدت رئاسة أمن الدولة، أنها تتلقى البلاغات عن الإرهاب والفكر الضال بكل سرية، وكل ما يتعلق بأمن الوطن.

وقالت رئاسة أمن الدولة، في بيان لها: “وعيُنا.. أمانٌ لنا.. أخي المواطن .. أخي المقيم .. نبارك لكم دخول العشر الأواخر من رمضان .. ونذكركم بأن مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة يستقبل بلاغاتكم بكل سرية عن الإرهاب والفكر الضال وكل ما يمس ويهدد الأمن وما يثير الريبة أو الاشتباه عبر قنوات الاتصال التالية:

الهاتف الموحد: 990

البريد الإلكتروني:

[email protected]

فاكس البلاغات: 0114869645

هاتف البلاغات الدولي: 00966114752500