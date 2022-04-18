أعرب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه وباسم خطباء وأئمة الحرمين الشريفين وكافة منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إدانته واستنكاره للإساءة المتعمدة للقرآن الكريم التي قام بها بعض المتطرفين في السويد ونتج عنها حرق نسخ من المصحف الشريف.

تصرفات عبثية وهمجية:

وأوضحت الرئاسة، في بيان صحفي، أن هذه الإساءات والتصرفات العبثية والهمجية لا تمس بكرامة وقدسية القرآن الكريم الذي حفظه الله سبحانه وأعلى شأنه ومكانته، مؤكدةً رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بمقدسات المسلمين، وإحداث الإساءة للشريعة الإسلامية الغرّاء.