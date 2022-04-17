توقعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إفلاس روسيا بسبب العقوبات الغربية التي تقوّض الاقتصاد الروسي بشكل متزايد مؤكدة أن انهياره هو مسألة وقت.

وقالت فون دير لاين في تصريحات صحفية اليوم “أسبوعًا بعد أسبوع تؤثر العقوبات بشكل أعمق على الاقتصاد الروسي، انهارت صادرات البضائع إلى روسيا بنسبة 70%”.

وأشارت إلى أن “المئات من الشركات الكبيرة وآلاف من الخبراء غادروا البلاد، وسينخفض الناتج الداخلي الإجمالي وفق التوقعات بمقدار 11%”، مشيرة إلى أن “إفلاس دولة روسيا ليس سوى مسألة وقت”.

موسكو ترد على مزاعم إفلاس روسيا

وقبل أيام أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، عدم وجود أسباب موضوعية لتخلف روسيا عن سداد ديونها، مشددًا على أن ذلك يمكن أن يحدث فقط من الناحية التقنية.

وأوضح أنه قد يحدث تخلف تقني عن السداد، وأنه لا توجد أسباب موضوعية لمثل هذا التخلف عن السداد، مشيرًا إلى أن روسيا لديها إمكانات لكن العقوبات الغربية لا تساعدها في الوفاء بديونها.