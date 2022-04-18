أكد رئيس اتحاد ألعاب القوي، الدكتور حبيب الربعان، تجهيز عدد من اللاعبين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس 2024″، مشيرًا في الوقت ذاته إلى التواصل مع القدية لإنشاء ملاعب خاصة.

سبب ضعف النتائج في أولمبياد طوكيو:

وتحدث رئيس اتحاد ألعاب القوى لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “لدينا برامج لتطوير ألعاب القوى ولدينا مدير فني أوروبي بدأ العمل معنا بالإضافة للاعبين القدامى أصحاب الخبرات”.

وتابع الربعان: “ضعف النتائج في أولمبياد طوكيو لأننا شاركنا بلاعب ولاعبه فقط ومشاركتهم كانت جيدة وجائحة كورونا أثرت كذلك.. طريقة التأهل للأولمبياد تغيرت في الفترة الأخيرة”.

وأضاف: “ستصنع قاعدة للقوى النسائية السعودية.. غادة شعاع لها خبرات وتم اختياراها لأنها لاعبة (سباعي) وستؤثر باللاعبات.. نعتمد على المواليد بدلًا من تجنيس اللاعبين لأن المواليد يعتبرون أبناءنا”.

ضعف ميزانية اتحاد ألعاب القوى:

وواصل الربعان تصريحاته قائلًا: “ميزانية اتحاد ألعاب القوى جيدة لكن نحتاج أكثر بنسبة 100% لنحقق نتائج جيدة في فترة وجيزة لكن المال ليس كل شيء”.

وأردف: “نعمل على 4 لاعبين على الأقل لتجهيزهم للمشاركة في دورة الالعاب الأولمبية 2024.. نتمنى خلال السنتين القادمتين تجهيز لاعبين مميزين لتحقيق ميداليات أولمبية”.

واستكمل: “نادي ضمك لا يزال في الدرجة الثانية وليسوا من المسيطرين على اللعبة.. نعاني من البنية التحتية لعدم وجود مضمار، نحن نتنافس مع لعبة كرة القدم وتتأثر بطولاتنا ومبارياتنا.. نحتاج منشآت خاصة لنا”.

واختتم رئيس اتحاد ألعاب القوى تصريحاته قائلًا: “لدينا تواصل مع القدية لإنشاء ملاعب خاصة بنا.. لدينا تواصل مع قناة SSC لنقل البطولات لكن عدم ثبات التوقيت يجعلنا في مشكلة وقد يتم تأجيل البطولات”.