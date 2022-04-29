أثنى البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تنظيم السعودية لـ مباريات دور المجموعات لأندية غرب القارة بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال سلمان بن إبراهيم في تصريحات إعلامية: “”المملكة تعيش أحد أكبر نقلاتها الرياضية على الأصعدة كافة، بقيادة سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي يستحق التقدير والاعتزاز بأدواره اللافتة”.

رئيس الاتحاد الآسيوي يشيد بتنظيم المملكة

وأضاف رئيس اتحاد القدم الآسيوي: “نجاح الاتحاد السعودي لكرة القدم في استضافة مجموعات غرب آسيا في البطولة الآسيوية، يرسِّخ مكانة المملكة الرائدة على ساحة كرة القدم الآسيوية، ويعزِّز سمعتها العطرة على صعيد استضافة الأحداث الرياضية القارية والعالمية وفق أعلى معايير التنظيم الدولية.

وكانت المملكة استضافت مباريات مجموعات دوري الأبطال الآسيوي عن أندية غرب القارة للعام الثاني على التوالي في شهر رمضان.