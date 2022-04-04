وجه رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، رسالة إلى الجماهير قبل بداية مشوار الفريق الأول لكرة القدم في دوري أبطال آسيا 2022، كما هنأهم بالفوز على الشباب.

فهد بن نافل يطالب الجماهير بالدعم:

وقال فهد بن نافل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ألف مبروك التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. شرف آخر يناله الهلال قبل الخطوة الأهم بتحقيق البطولة”.

وتابع فهد بن نافل قائلًا: “نغلق غدًا ملف المنافسات المحلية، لبدء منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022م نهاية الأسبوع.. بطولة سلاحنا الأهم فيها جماهيرنا.. لنكن جميعًا القوة الزرقاء.. معًا أقوى”.

ولعب الهلال ضد الشباب على إستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الدور النصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 2/ 1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال في دوري أبطال آسيا:

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المجموعة الأولى بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، والتي تضم كلًّا من؛ الشارقة الإماراتي، الريان القطري والاستقلال الطاجيكي.

ومن المقرر أن تحتضن 4 مدن سعودية مباريات 5 مجموعات في دوري الأبطال، خلال الفترة من 7 وحتى 27 من شهر إبريل، بمشاركة 4 أندية سعودية، وهي؛ الزعيم، الشباب، الفيصلي والتعاون.