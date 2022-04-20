التقى رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير لخدمة الأحياء بالرياض، الدكتور نهار العتيبي، بعد ظهر اليوم، الوكيل المساعد لأمين منطقة الرياض للمشاركة المجتمعية عبدالوهاب الفردان بمقر الأمانة بحي النخيل.

وفور وصول رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء المجلس لمقر الاجتماع كان في استقبالهم الوكيل المساعد الذي رحب بالضيوف مثمنًا هذه الزيارة.

عرض مرئي:

وفي بداية اللقاء الذي عقد بقاعة الاجتماعات تم تقديم عرض مرئي عن أهداف ومناشط الجمعية، بالإضافة لإنجازات الجمعية منذُ أن تأسست، كما تم عرض البرامج المعتمدة والمقترحة للجمعية.

بعدها استمع الوكيل المساعد لكلمة الدكتور نهار الذي بين فيها أهداف وطموحات الجمعية والمقترحات التي تقدمت بها الجمعية للأمانة لإقرارها وإقرار برامجها، إضافة إلى عقد الشراكات التي تطمح الجمعية في عملها، ومهام الجمعية ودورها الكبير المناط بها.

دعم الجمعيات غير الربحية:

كما تحدث عبدالوهاب الفردان عن دعم الأمانة للجمعيات غير الربحية، مثمنًا دورها وعملها الذي تقوم به على نطاق الأحياء والتي تعد شريكًا للأمانة.

حضرت اللقاء مديرة الجمعيات غير الربحية بأمانة الرياض مشاعل الحربي، كما حضر اللقاء كل من محمد الحبردي عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي والمدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن مشيخي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام خالد العضياني.