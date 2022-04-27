أدى فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
أدى فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
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