أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في اليمن، رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس، اليمين الدستورية، اليوم، أمام مجلس النواب.

ويضم المجلس في عضويته كلًا من سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة وعبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني.

جاء ذلك في جلسة البرلمان اليمني التي عقدت بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني وبحضور رؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والشورى والقضاء الأعلى، واللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الشؤون العسكرية.