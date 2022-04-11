ثمّن رئيس وزراء باكستان المكلف شهباز شريف الدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في دعم باكستان بشكل دائم.

وفي تصريحات أدلى بها زعيم حزب الرابطة الإسلامية في باكستان بعد ساعات من تكليفه بتأليف الحكومة الجديدة قال شريف : نثمن دعم الملك سلمان وولي عهده لباكستان كما نثمن دور دول الخليج في وقوفها الدائم معنا.

ودعا رئيس وزراء باكستان الجديد، الدول الغربية إلى التعامل مع باكستان على قدم المساواة كما وعد بالتحقيق في مزاعم سلفه، عمران خان، بشأن إزاحته عبر مؤامرة خارجية.

محاولة رأب الصدع

وفي كلمته أمام البرلمان عقب عزل عمران خان، قال الشقيق الأصغر لرئيس وزراء باكستان الأسبق نواز شريف : “نشكر الجميع على تضحياتهم، والآن باكستان تعمل على أساس الدستور والقانون”، معربًا عن أمله في أن يدفع التحالف الذي يقوده البلاد نحو التقدم.

وأضاف شريف: “عندما يحين الوقت سنتحدث بالتفصيل، لكننا نريد مداواة جراح الأمة، ولن نرسل أبرياء إلى السجون، ولن ننتقم”، مشيرًا إلى أن القانون سيأخذ مجراه من دون تدخل.