جدد رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف عزمه على تعزيز العلاقات السعودية الباكستانية وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

I thank the Custodian of Two Holy Mosques HM King Salman bin Abdulaziz & HRH Crown Prince Mohammed bin Salman for felicitation messages. Pak-Saudi relations are special & marked by exceptional trust. I resolve to work closely to realize our shared vision of strategic partnership!

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 15, 2022

وفي تغريدة له عبر موقع تويتر قال شريف: أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رسائل التهنئة.

وأضاف أن العلاقات الباكستانية السعودية علاقات خاصة وتتميز بثقة استثنائية.

وختم بقوله: ” أعقد العزم على العمل بشكل وثيق لتحقيق رؤيتنا المشتركة للشراكة الاستراتيجية!”

القيادة تهنئ رئيس وزراء باكستان

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعث برقية تهنئة لرئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال الملك المفدى:” يسرنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد.

كما أرسل ولي العهد برقية مماثلة قال فيها:” يسعدنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أن نعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة.