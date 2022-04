جدد رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف عزمه على تعزيز العلاقات السعودية الباكستانية وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

I thank the Custodian of Two Holy Mosques HM King Salman bin Abdulaziz & HRH Crown Prince Mohammed bin Salman for felicitation messages. Pak-Saudi relations are special & marked by exceptional trust. I resolve to work closely to realize our shared vision of strategic partnership!

