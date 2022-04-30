أدى دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية اليوم مناسك العمرة .

وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.