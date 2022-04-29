زار دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شبهاز شريف مساء اليوم المسجد النبوي, حيث أدى الصلاة فيه, وتشرَّف بالسلام على الرسول – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه – رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد النبوي مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري, ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن, وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.