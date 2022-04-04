قال موقع Technical Review Middle East إن تطوير مشروع رابغ 3 آي دبليو بي، يُعد مشروعًا رائدًا ومتميزًا في مجال تحلية المياه، لافتة إلى أن هذا المشروع استخدم قوة عاملة سعودية بنسبة 100%.

وتابع تقرير الموقع الذي يقع مقره في بريطانيا، أن المشروع سيستمر في خلق فرص عمل جديدة للمواهب المحلية، كما سيساهم في تعزيز قدرات المحتوى المحلي من خلال الاستفادة من التصنيع المحلي لتلبية الاحتياجات ذات الصلة.

رابغ 3 مشروع متميز يجذب أنظار العالم

وأضاف التقرير: يُعد إنجاز رابغ 3 ضمن نتائج الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030، والتي تحدد النهوض بقطاع تحلية المياه في المملكة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع لم يكن ممكنًا لولا الدعم الحكومي، وتوطيد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المتعاونين من تحقيق مشاريع رائدة من حيث الحجم والتكلفة والكفاءة في التشغيل والحفاظ على البيئة.

واستطرد: هذا النوع من المشاريع المتميزة هو ما يجعل العالم بأسره يراقب التطورات داخل السعودية.

علامة فارقة في التغيير في قطاع تحلية المياه

وتعتبر محطة رابغ 3 للمياه والكهرباء فريدة من نوعها مقارنة بمشاريع المياه المستقلة الأخرى في المملكة، وهي أكبر محطة تحلية مياه تعمل بتقنية التناضح العكسي على مستوى العالم، وتقوم تلك التقنية على عملية يتم من خلالها فصل الأملاح عن مياه البحر، وهي بذلك من أكفأ التقنيات لتحلية المياه من حيث استهلاك الطاقة.

وقال التقرير: تُعد محطة رابغ 3، أكبر محطة لتحلية المياه في العالم مصادق عليها من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ويقدم هذا المشروع الرائع والرائد تعريفة مخفضة، ويراعي خفض انبعاثات الكربون والبصمة البيئية، وهو ما يضع معيارًا جديدًا لهذه الصناعة.

وتابع: نعتقد أن المشروع هو علامة فارقة في التغيير في قطاع تحلية المياه، ونحن متحمسون لرؤية المشاريع والإنجازات المستقبلية الريادية القادمة في مجال تحلية المياه والذي يكمل التنمية الاقتصادية المتوقعة تحت جناح رؤية السعودية 2030.