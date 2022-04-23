كشفت رادارات الطقس عن التطورات المتوقعة للحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة .

وبحسب المركز الوطني للأرصاد متوقع خلال الساعات المقبلة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة بمشيئة الله تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، عسير ،الباحة والأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة متوقعًا استمرارها بعون الله حتى الساعات المقبلة.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي الأوسط بسرعة 12-32 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-25كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.